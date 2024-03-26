Ankara'da tarım ve yeşil şehir vaadi: Altınok'tan planlı tarım ve Ankapark'a eleştiri

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın tarım potansiyeline dikkat çekerek, "Ankara üretecek, Ankara tüketecek" açıklamasında bulundu.

Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti. Ziyarette, ramazan ayının insanlığa hayır getirmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması temennisinde bulunan Altınok, yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca başkente gerekli hizmeti sunmadığını, başkentin 5 yılının boşa geçtiğini ifade etti. Ayrıca, Ankara'da ulaşım sorununa da değinen Altınok, vatandaşların otobüs beklerken sıra beklediğini ve otobüslerde "balık istifi" seyahat etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ankara'nın tarım potansiyeline vurgu yapan Altınok, "Ankara üretebilir, Ankara tüketecek" dedi ve tarım planlaması yaparak Ankara'nın tarım şehri olabileceğini ifade etti. Bunun için birçok ziraat mühendisi ve veteriner alacaklarını söyledi.

Ayrıca, Ankara'nın bir orman şehri olabileceğini belirten Altınok, mevcut belediye yönetiminin ağaç dikmediğini, hatta var olan ağaçları kuruttuğunu iddia etti. Özellikle Ankapark'ta 6 bin ağacın kuruduğunu ve bu konuda Tarım Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Altınok, ABB şirketlerinin batık durumda olduğunu ve bazılarının zarar ettiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medyada kendisini hedef alan PKK sitelerine yapılan ödemeleri eleştirdi ve mal varlığı tartışmalarına açıklık getirdi.