Ankara'da Tek Operasyonda Rekor Fuhuş Baskını: 60 Tutuklama

Ankara'da düzenlenen operasyonda 11 işletme çökertildi; 81 gözaltı, 60 tutuklama ve 64 mağdur kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 08:27
Ankara'da Tek Operasyonda Rekor Fuhuş Baskını: 60 Tutuklama

Ankara'da Tek Operasyonda Rekor Fuhuş Baskını: 60 Tutuklama

Başsavcılık ve polis ortak yürüttü, 64 mağdur kurtarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine gizli bir soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel tahkikat ekipleri, Çankaya'da Night Club olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği tespit edilen 11 işletmeyi takibe aldı.

Soruşturma kapsamında CMK 135 teknik izleme ve takip kararları uygulanarak dört ay boyunca müşteri kılığına giren ekipler, fuhuşa aracılık eden ve teşvik eden hedef şahısları adım adım izledi. Gizli kameralarla mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki pazarlıklar kayıt altına alındı.

Soruşturmada, mağdur kadınların telebar gibi çalışan mekanlardan çıkarılarak fuhuş için otellere götürüldüğü, kadınların SGK kayıtlarının bulunup çalışıyor gibi gösterildiği belirlendi. Müşterilerin mekanlara gelerek sohbet edip beğendikleri kadınlara fuhuş teklif ettiği ve işletmelerin bu yolla ticari kazanç sağladığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında 11 mekanın işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 60 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyetleri sonlandırıldı.

Ayrıca, operasyonda fuhuşa sürüklenen 64 mağdur kadın kurtarılarak ifadeleri alındı.

Başkentte fuhuş operasyonu: 60 tutuklama

Başkentte fuhuş operasyonu: 60 tutuklama

