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Ankara'da toz bulutları endişe yarattı: Valilikten uyarı geldi!

Ankara Valiliği, Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının kenti etkisi altına alacağını duyurdu, sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:54
Ankara'da toz bulutları endişe yarattı: Valilikten uyarı geldi!

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, başkent Ankara'nın Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının etkisi altına gireceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan değerlendirmeye göre, bu gece saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Toz bulutlarının neden olabileceği sağlık sorunları ve hava kalitesindeki olası düşüşler nedeniyle Ankara genelinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, olumsuzlukların yanı sıra çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi durumlarla karşılaşılabileceği vurgulandı.

hava-durumu

Aynı açıklamada, bugün kent genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli lodos rüzgarının beklendiği ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Bu durumun ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara yol açabileceği için vatandaşların tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan, Ankara-Konya kara yolunda Kulu ilçesi civarında toz taşınımı nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesinde düşüş yaşandığı bildirildi.

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