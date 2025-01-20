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Ankara'da Trafik Düzeni: Yarın Bazı Yollar Kapatılıyor

Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Detaylar için okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:29
Ankara'da Trafik Düzeni: Yarın Bazı Yollar Kapatılıyor

Yarın, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek önemli bir program dolayısıyla Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kapatılacak yollar ve saatler şu şekilde:

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Yarın saat 05.00'te başlayacak olan uygulama kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan yan varyantların alt geçidi hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçidi hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı da programın sona ermesine kadar trafiğe kapalı kalacak.

Alternatif Rotalar

Ek olarak, eğer ihtiyaç duyulursa, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilir.

Bu nedenle, sürücülerin alternatif güzergahlar kullanmaları ve ilgili duyuruları takip etmeleri önerilmektedir.

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