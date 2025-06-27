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Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:55
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan İlçesinde Feci Kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Sincan-Temelli yolu üzerinde, Polatlar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayın hemen ardından, bölgedeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızlıca intikal eden sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı etkilenirken, araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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