Ankara'da Türk-Rus İlişkileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenlendi

Ankara'da düzenlenen sempozyum, Türk-Rus ilişkilerinin tarihine ışık tutarken, 2. Dünya Savaşı'nın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:31
Ankara'da Türk-Rus İlişkileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenlendi

Ankara'da Uluslararası Sempozyum ve Sergi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde "2. Dünya Savaşı'nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Naci Bostancı ev sahipliği yaptı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, akademisyenler ve çok sayıda dinleyici katıldı. Sempozyum, serginin açılışı ve sergideki posterlerin tanıtımıyla başladı.

Türk-Rus İlişkilerinin Tarihi

Prof. Dr. Bostancı, yaptığı konuşmada, Türk-Rus ilişkilerinin tarihine dair bilgiler paylaştı. Rusya'nın, Türkiye için değerli ve önemli bir komşu olduğunu vurguladı. Ayrıca Rus tarihindeki önemli şahsiyetlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Tarihin Önemi Vurgulandı

Büyükelçi Yerhov ise tarihin bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, tarihi tecrübelerin faydasız olmayacağına dikkat çekti. Yerhov, 2. Dünya Savaşı konusunun önemine de değinerek, bu yıl savaşın sona erişinin 80. yılının kutlanacağını hatırlattı.

Panelsel Tartışmalar

Etkinlik, Rus ve Türk uzmanların katılımıyla düzenlenen panellerle devam etti. Bu paneller, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına zemin hazırladı.

Başkentte "2. Dünya Savaşı’nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi....

Başkentte "2. Dünya Savaşı’nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın (sol 3) ev sahipliğindeki etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov (sağ 3), akademisyenler ile çok sayıda dinleyici katıldı. Etkinlik, serginin açılması ve sergideki posterlerin tanıtımıyla başladı.

Başkentte "2. Dünya Savaşı’nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi....

Başkentte "2. Dünya Savaşı’nda Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın (sol 3) ev sahipliğindeki etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov (sağ 3), akademisyenler ile çok sayıda dinleyici katıldı. Etkinlik, serginin açılması ve sergideki posterlerin tanıtımıyla başladı.

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