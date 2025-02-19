Ankara'da Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Paneli Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen panel, Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik politikalarını ve terörle mücadelesini ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:19
Ankara'da Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Paneli Gerçekleşti

Ankara'da 'Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele' Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önderliğinde gerçekleştirilen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"nin ikinci oturumu, Ankara'da "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele" başlığı altında yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan, önemli konukları ağırladı. Tanınmış isimler arasında, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar ve Güvenlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Milli İstihbarat Akademisi'nde görevli ve Dış Politika ve Güvenlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ATAUM Müdürü Çınar Özen, Insight Türkiye Dergisi Editörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhittin Ataman, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Erboğa yer aldı.

Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Erhan, Suriye’nin Türkiye için Orta Doğu'da yürütülen politikaların hayati bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye için Suriye sadece Suriye değildir," ifadesini kullandı. 2012 yılından bu yana Suriye’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki sosyolojik, ekonomik ve güvenlik etkilerine dikkat çekti.

Erhan, Suriye ile ilgili güvenlik söz konusu olduğunda dört ana başlığın önem taşıdığını ifade etti. Bunlar arasında sınır güvenliği, insani güvenlik, yeniden inşa süreci ve terörle mücadele yer almaktadır. Özellikle sınır güvenliğine önem verilmesi gerektiği belirten Erhan, Türkiye’nin en uzun sınırına sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Bölgesel Rolü Üzerine Anlamlı Gözlemler

Panelde söz alan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye'nin özellikle İran ve Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azalmasıyla bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Güney, PKK/YPG tehdidi ve ABD askeri varlığının çözümlenmesinin Türkiye’nin geleceği açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Yeni Stratejiler ve İstikrarsızlığın Etkileri

ATAUM Müdürü Çınar Özen, Suriye'deki mevcut durumun Türkiye için olumlu fakat risklerin büyük olduğuna dikkat çekti. "Büyük resme bakmakta fayda var," diyen Özen, bölgedeki güç dengelerinin nasıl şekillendiği hakkında öngörülerde bulundu.

Prof. Dr. Muhittin Ataman ise Türkiye'nin terörle mücadelede paradigmada önemli bir değişim yaşadığını belirtti. Ataman, Türkiye'nin etkili bir uluslararası strateji benimseyerek terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdığının altını çizdi.

Son olarak, Dr. Abdullah Erboğa, Türkiye ve Suriye arasındaki istikrarın birbirine bağımlı olduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin de yaşanan istikrarsızlıklarından etkilenme lüksünün olmadığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
4
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
5
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
6
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
7
Ankara'da Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Paneli Gerçekleşti

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!