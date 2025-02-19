Ankara'da Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Paneli Gerçekleşti

Ankara'da 'Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele' Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önderliğinde gerçekleştirilen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli"nin ikinci oturumu, Ankara'da "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele" başlığı altında yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Dr. Oytun Orhan, önemli konukları ağırladı. Tanınmış isimler arasında, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politikalar ve Güvenlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Milli İstihbarat Akademisi'nde görevli ve Dış Politika ve Güvenlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ATAUM Müdürü Çınar Özen, Insight Türkiye Dergisi Editörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muhittin Ataman, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Erboğa yer aldı.

Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Erhan, Suriye’nin Türkiye için Orta Doğu'da yürütülen politikaların hayati bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye için Suriye sadece Suriye değildir," ifadesini kullandı. 2012 yılından bu yana Suriye’deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki sosyolojik, ekonomik ve güvenlik etkilerine dikkat çekti.

Erhan, Suriye ile ilgili güvenlik söz konusu olduğunda dört ana başlığın önem taşıdığını ifade etti. Bunlar arasında sınır güvenliği, insani güvenlik, yeniden inşa süreci ve terörle mücadele yer almaktadır. Özellikle sınır güvenliğine önem verilmesi gerektiği belirten Erhan, Türkiye’nin en uzun sınırına sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Bölgesel Rolü Üzerine Anlamlı Gözlemler

Panelde söz alan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye'nin özellikle İran ve Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azalmasıyla bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Güney, PKK/YPG tehdidi ve ABD askeri varlığının çözümlenmesinin Türkiye’nin geleceği açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Yeni Stratejiler ve İstikrarsızlığın Etkileri

ATAUM Müdürü Çınar Özen, Suriye'deki mevcut durumun Türkiye için olumlu fakat risklerin büyük olduğuna dikkat çekti. "Büyük resme bakmakta fayda var," diyen Özen, bölgedeki güç dengelerinin nasıl şekillendiği hakkında öngörülerde bulundu.

Prof. Dr. Muhittin Ataman ise Türkiye'nin terörle mücadelede paradigmada önemli bir değişim yaşadığını belirtti. Ataman, Türkiye'nin etkili bir uluslararası strateji benimseyerek terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdığının altını çizdi.

Son olarak, Dr. Abdullah Erboğa, Türkiye ve Suriye arasındaki istikrarın birbirine bağımlı olduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin de yaşanan istikrarsızlıklarından etkilenme lüksünün olmadığını sözlerine ekledi.