Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli

"Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" paneli Ankara'da düzenlendi

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 34. yılı vesilesiyle düzenlenen "Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" paneli başkent Ankara'da gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Panel, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi. Etkinlikte Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Büyükelçi Togan Oral, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren, akademisyenler, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Vurgulanan başlıklar

Mekan İşanguliyev, konuşmasında 34 yıl önce Türkmenistan'ın devlet bağımsızlığının dünya topluluğu tarafından tanındığını ve bugünkü kalkınma ile modern Türkmenistan'ın başarılarının sağlam temellere oturduğunu belirtti.

İşanguliyev ayrıca, "Türkiye, Türkmenistan'ın ekonomik ve dış ticaret ortakları arasında ilk sıralarda yer almakta" ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. İşanguliyev, Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesinde yürütülen ortak çalışmaların bu konudaki rolünü vurguladı.

Panelde enerji, ticaret, yatırım, bankacılık, ulaştırma ve lojistik, şehircilik ile tarımın işbirliğinde öncelikli alanlar olduğu belirtilirken, petrol-kimya ve doğal gaz alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine özel önem atfedildi. İşanguliyev, hidrokarbon kaynakları alanındaki işbirliğine dikkat çekerek Mart ayında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye sevkiyatının başladığını hatırlattı.

İkili ilişkiler ve projeler

Büyükelçi Togan Oral, Türkiye'nin Türkmenistan için güvenli bir yol arkadaşı olduğunu, bağımsızlıktan bu yana iki ülke ilişkilerinin geliştiğini ifade etti. Oral, Türk şirketlerinin Türkmenistan'ın kalkınmasına katkı sağladığını ve iki ülke arasında birçok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu vurguladı.

İşanguliyev, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki çok taraflı işbirliğinin potansiyelinin ve deneyiminin arttığını, son yıllarda ülkesinin önde gelen sektörlerinde Türk şirketlerinin katılımıyla büyük ortak projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından panel oturumlarına geçildi.