Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor

Ankara Adliyesi'nde UYAP Suistimali Davası

Ankara Adliyesi'nde, kendisine ve savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile birlikte toplam 16 sanığın yargılamasına başlandı. Duruşma, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşma ve sanık beyanları

Duruşmada kimlik tespiti ve iddianame özeti okunduktan sonra sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, terör suçları soruşturma bürosundaki zabıt katipliği döneminde maddi sıkıntılar nedeniyle böyle işlemlere karıştığını belirterek, 'üzerime atılı örgüte yardım suçlamasını kabul etmiyorum' dedi. Yılmaz, Muhammet Talha Bol ile bir dosya sorulması üzerine tanıştığını ve bazı dosyaların kapatılmasını sağladığını, maddi sorunları yüzünden bu yardımları yaptığını savundu.

Yılmaz savunmasında, 'Talha'nın kartı bendeydi. Yurt dışından para yatırıyordu, ben de karttan çekiyordum. Beni tehdit ettiği için yapmaya devam ettim. Borç batağındaydım. Rüşvet harici diğer suçlamaları kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan etti.

Diğer sanıkların savunmaları

Tutuksuz sanık Reşat Yıldırım, avukat olduğunu, bir firmanın sahibi Yunus D. hakkında açılan FETÖ dosyasının önce takipsizlikle kapatıldığını, sonra savcının değişmesiyle yeniden açıldığını, süreci takip ederken zabıt katibi Ahmet ile irtibata geçtiğini anlattı. Yıldırım, Ahmet'e zaman zaman yardım amaçlı para gönderdiğini, dosyaların kapatılması yönünde talepte bulunmadığını, yolsuzluktan haberi olmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül ise daha önce FETÖ üyeliği kapsamında işlem görüp etkin pişmanlıkta bulunduğunu, Muhammet Talha Bol ile tanışıklığını, müvekkili Tuba Gürbüz'ün dosyası için Talha'nın gösterdiği adrese kimlik bilgileri göndermesini anlattı. Özgül, talep edilen ücreti Talha'nın kardeşi Ömer Faruk Bol'a teslim ettiğini ve Gürbüz hakkında takipsizlik kararı verildiğini savundu.

İddianamenin içeriği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre, zabıt katibi Ahmet Yılmaz, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu dosyalarda para karşılığı usulsüz işlem yaptı. İddianamede Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği ve dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalıştığı savcıların UYAP oturumlarını kullanarak gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

İddianamede, Yılmaz hakkında toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 15 sanığın 'rüşvet vermek', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'gizliliğin ihlali', 'resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılması istendi.

Duruşma yarın devam edecek

Sanık beyanlarının ardından mahkeme, duruşmaya yarın devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.