Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak beş ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Detaylı Aramalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyona, narkotik köpeğinin de dahil olduğu belirtilirken, yapılan aramalar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşte ele geçirilenler:

2 kilo 130 gram kokain

3,904 ecstasy hap

614 sentetik ecza

229 captagon

150 gram esrar

7 gram metamfetamin

4 gram bonzai

11 LSD

2 uyuşturucu düzeneği

Hassas terazi

Bir tabanca ve şarjör

82 fişek

30,450 lira, 100 dolar ve 20 avro nakit para

Adli Süreç Devam Ediyor

Yakalana şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, güvenlik birimleri bölgede uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini açıkladı.