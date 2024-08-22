Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'nın Çankaya, Altındağ ve Mamak ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak beş ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Detaylı Aramalar ve Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyona, narkotik köpeğinin de dahil olduğu belirtilirken, yapılan aramalar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşte ele geçirilenler:
- 2 kilo 130 gram kokain
- 3,904 ecstasy hap
- 614 sentetik ecza
- 229 captagon
- 150 gram esrar
- 7 gram metamfetamin
- 4 gram bonzai
- 11 LSD
- 2 uyuşturucu düzeneği
- Hassas terazi
- Bir tabanca ve şarjör
- 82 fişek
- 30,450 lira, 100 dolar ve 20 avro nakit para
Adli Süreç Devam Ediyor
Yakalana şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, güvenlik birimleri bölgede uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini açıkladı.