Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Olay, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akıncı gişeleri bölgesinde iki aracı durdurarak detaylı arama yaptı. Araçlarda, ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 157 bin 200 lira da ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak, şüpheliler Z.Ş. ve B.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kilo 480 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.