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Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

Ankara Valiliği, 10 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişleri yasaklayarak yangın riskine karşı yeni tedbirler aldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:11
Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

Ankara Valiliği'nden Son Dakika Açıklaması

Başkent Ankara, yaklaşan yaz döneminin yangın risklerine karşı yeni önlemler alındığını duyurdu. 10 Haziran'da başlayacak olan ve 30 Eylül'e kadar sürecek bu yasak, Ankara'nın ormanlık alanlarına girişi kısıtlayarak, yangın felaketlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yasaklanan Alanlar

Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren tamamen yasaklandı. Bu alanlar, bu tarihten itibaren “kırmızı bölge” olarak ilan edildi.

Mesire Alanlarında Süreli Özgürlük

Yasaklar sadece ormanlık alanlarla sınırlı kalmayacak; belirlenmiş mesire ve tabiat parklarını da kapsayacak. Ancak bu bölgelerde daha esnek düzenlemeler uygulanacak. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Yetkili idarelerin gözetimindeki mesire alanları ve milli parklar, sadece 09.00 ile 20.00 saatleri arasında giriş-çıkış serbestliği sunacak. Ancak saat 20.00'den sonra bu alanlara giriş ve ateşli piknik ile kamp yapılmasına yasak getirilecek.

Anız Yakma ve Havai Fişek Yasağı

Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri uyarınca, anız yakmak, bağ, bahçe ve tarla temizliği için bitki örtüsünü yakmak tamamen yasaklandı. Ayrıca, havai fişek kullanımı da kesinlikle izin verilmeyen diğer hususlardan biri oldu.

Yangın Önlemleri Alınacak

ENERJISA ve TEİAŞ gibi enerji nakil hatlarının sorumluluğunu üstlenen kuruluşlar, ormanlık alanlardan geçen bölgelerde gerekli bakım işlemlerini yaparak yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacak. Ayrıca, tüm belediyeler, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacak.

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