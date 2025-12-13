Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyon detayları ve ele geçirilen miktar

Alınan bilgiye göre, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak KOM Şube, İSTH Şube Müdürlüğü ve Polatlı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol, Ankara ilinden, İzmir iline sevki yapılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile H.M ve C.M gözaltına alındı.

