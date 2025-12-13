DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.853.420,23 0,02%

Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton yasa dışı etil alkol ele geçirildi; H.M. ve C.M. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:29
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyon detayları ve ele geçirilen miktar

Alınan bilgiye göre, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak KOM Şube, İSTH Şube Müdürlüğü ve Polatlı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkol, Ankara ilinden, İzmir iline sevki yapılırken ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile H.M ve C.M gözaltına alındı.

ANKARA’DA PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 550 BİN LİRA OLAN YASA DIŞI ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA’DA PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 550 BİN LİRA OLAN YASA DIŞI ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
2
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
3
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
4
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
5
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
6
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi
7
Bozdoğan Belediyesi Hışımlar Mahallesi Sosyal Tesisini Yeniledi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama