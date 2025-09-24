Ankara'da Yaşayan Miras Çalıştayı: Geleneksel Sanatta Eğitim ve Aktarım

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Yaşayan Miras Çalıştayı', geleneksel sanatların mesleki ve teknik eğitimle aktarımını ele aldı.

Çalıştay Detayları

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Geleneksel Sanatlar Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle "Yaşayan Miras Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştay, Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi ve geleneksel sanatların yaşatılmasında mesleki ve teknik eğitimle aktarım konuları gündeme getirildi.

Açılış Konuşması

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde somut olmayan miras taşıyıcılarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Erkmen, "Onların sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri bulmak amacıyla buluşuyoruz. Festivalin yaşayan miras çalışmalarımıza da önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda sizlerin sorunlarını, çözüm önerilerini dinleyeceğiz." dedi.

Çalıştayın, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için somut adımların belirlenmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Geleneksel Sanatlar Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan Miras Çalıştayı" düzenlendi. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşen çalıştayda konuşma yaptı.

