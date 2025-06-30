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Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçeye yeni metro ring hatları eklerken, aktarmaları da ücretsiz hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:41
Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Ücretsiz Aktarma ve Yeni Ring Hatlarıyla Ulaşım Kolaylaşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda devrim niteliğinde değişikliklere imza atarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda, 9 ilçe için açıklanan yeni ring hatları ve ücretsiz aktarma imkanı, milyonlarca Ankaralı için büyük bir müjde niteliğinde.

Ücretsiz Aktarma Uygulaması 2025'te Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı EGO Genel Müdürlüğü, yapılan açıklamada, metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak olan uygulamayla birlikte, Ankaralılar, metro veya Ankaray'dan inip otobüs ring hattına ya da tam tersi yönde seyahat ederken ikinci araç için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Aktarma Süresi ve Detayları

Ücretsiz aktarmanın yanı sıra, aktarma süresi de önemli bir detay olarak öne çıkıyor. EGO tarafından yapılan açıklamada, Ankarakart/Başkentkart sahiplerinin 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer yapabileceği belirtildi. Bu uygulama, EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Başkentray ve kent merkezi ÖTA ile ÖHO'larda geçerlidir.

9 İlçeye Yeni Ulaşım Seferleri

ABB, sadece aktarmaları ücretsiz yapmakla kalmayıp 9 ilçeye yeni otobüs-metro ring hatları eklemeye hazırlanıyor. Yeni hatların hizmet vereceği ilçeler şunlar:

  • Keçiören
  • Altındağ
  • Pursaklar
  • Akyurt
  • Çubuk
  • Kalecik
  • Sincan
  • Etimesgut
  • Eryaman

Bu hatlar, vatandaşların metro istasyonlarına kolayca ulaşmasını sağlarken, şehir merkezine olan yolculuk sürelerini de önemli ölçüde kısaltacak.

Yeni Hatların Başlangıç Tarihleri

Yeni hatlar, etaplar halinde hizmete alınacak. Başlangıç tarihleri aşağıdaki gibidir:

  1. 1. Etap: 1 Temmuz 2025
  2. 2. Etap: 21 Temmuz 2025
  3. 3. Etap: 18 Ağustos 2025

İlk etapta, Dışkapı Metro İstasyonu ve Bilkent Metro İstasyonu'na entegre olacak 405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461, 530-1, 611-1, 612-1, 632-1 ve 641-1 numaralı hatlar Ankaralıların hizmetine sunulacak.

62-64 Yaş Arası Vatandaşlar için Ulaşım Kolaylığı

Son olarak, 62-64 yaş arası vatandaşlar için de önemli bir ulaşım kolaylığı sağlandı. Bu yaş grubundaki Ankaralılar, kişiselleştirilmiş akıllı ulaşım kartları (AnkaraKart) ile belirli saatler arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama kapsamında, sabah 10:00 ile öğlen 16:00 arası ve akşam 19:00 ile gece 24:00 arasında EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray bedelsiz kullanılabilecek.

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