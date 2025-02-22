Ankara'da Yollar Traffik Kapalı: Program Nedeniyle Bazı Cadde ve Kavşaklar Kapatılacak

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik nedeniyle bugün saat 23.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:06
Ankara'da Yollar Traffik Kapalı: Program Nedeniyle Bazı Cadde ve Kavşaklar Kapatılacak

Ankara'da bazı yollar, bugün saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Bu durum, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan program nedeniyle meydana gelecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirlendi:

Kapatılacak Yollar

Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

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