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Ankara'da Yüzüncü Yıl Meydanı'nda Göçük Oluştu

Ankara Ulus'taki Yüzüncü Yıl Meydanı'nda sabah saatlerinde göçük meydana geldi, güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:15
Ankara'da Yüzüncü Yıl Meydanı'nda Göçük Oluştu

Ankara'da Yüzüncü Yıl Meydanı'nda Göçük Oluştu

Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Yüzüncü Yıl Meydanı'nda, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yüzey göçüğü meydana geldi. Olay, Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde gerçekleşti.

Park ve dinlenme alanı olan, üzerinde üstyapı bulunmayan çim alandaki göçüğün etrafı, güvenlik şeritleri ile çevrilerek girişe kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, göçüğün doldurulması için derhal çalışma başlattı.

Sahada bulunan simitçi Ozan Kaydı, olayın sabah saat 06.00 sularında meydana geldiğini belirtti. Kaydı, "Önce kaldırımdan çatırtı sesi geldi, sonrasında peyzaj bölümünde çökme meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı, önemli olan bu. Ekipler, yarım saat sonra burada oldu." ifadelerini kullandı.

ABB tarafından yapılan açıklamada ise, yüklenici firma ile koordineli bir şekilde hareket edildiği ve bölgede güvenliğin sağlandığı ifade edildi.

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