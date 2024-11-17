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Ankara'daki Silahlı Kavga: Sosyal Medya Fenomeni Tutuklandı

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgada C.Ş. tutuklandı, diğer iki şüpheliye ev hapsi verildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:55
Ankara'daki Silahlı Kavga: Sosyal Medya Fenomeni Tutuklandı

Ankara'da Silahlı Kavga: Bir Sosyal Medya Fenomeni Tutuklandı

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında yaşanan silahlı kavga, güçlü yansımalar yaratırken, olayın failleri hızla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.Ş., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanırken, M.H. ve Ç.Y. hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Bosna Caddesi'nde gerçekleşti. Burada Ç.Y., C.Ş. ve M.H. arasında çıkan silahlı çatışma sonrası hemen bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, C.Ş. ve M.H. 16 Kasım'da gözaltına alınırken, Ç.Y. ise hastanede tedavi gördükten sonra bugün yakalandı.

İnternet Yayınlarına Erişim Engeli

Ayrıca, olayın toplumda yarattığı tedirginliğin giderilmesi amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, TikTok üzerindeki şiddet içerikli görüntülerin yayınlandığı materyallere erişim engeli getirildi. Bu karar Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma devam ederken, C.Ş. tutuklanırken, M.H. ve Ç.Y. hakkında ise 'konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' gibi adli kontrol tedbirlerine hükmedildi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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