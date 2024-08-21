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Ankara'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Polatlı'da yolcu otobüsünün köprüye çarpması sonucu ölü sayısı 11'e ulaştı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:09
Ankara'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Ankara'daki Üzücü Trafik Kazası

9 Ağustos tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, yolcu otobüsü köprünün beton kolonuna çarparak büyük bir faciada neden oldu. İlk belirlemelere göre kazada 9 kişi yaşamını yitirmişti; ancak yaralanan iki yolcunun hastanede tedavi altında yaşam mücadelesini kaybetmesiyle bu sayı 11'e yükseldi.

Kazanın Detayları

Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı otobüs, Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkmıştı. 9 Ağustos günü saat 05.00 sularında Ankara-Eskişehir otoyolunun Sincan ilçesinde bulunan Olukpınar mevkisinde köprü ayağına çarpması sonucu kazaya karıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat, Mahmut Esin ve şoför Çetin Karayel yer aldı.

Yaralıların Durumu

Kazada ağır yaralanan Osman İleri ve Musa Bayar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu an itibarıyla 6 ağır yaralının tedavisi Ankara'daki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Adli Süreç

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet başsavcı vekili koordinatörlüğünde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıca, bir makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bir heyet, kazanın sebeplerini araştırmak için Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını incelemeye aldı.

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