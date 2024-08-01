Ankara'daki Uluslararası Takas Operasyonu ve Türkiye'nin Rolü

Ankara'da Uluslararası Takas Operasyonu

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen son takas operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik katkılarını artırarak sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı.

Operasyonun Detayları

Açıklamada, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus gibi yedi ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin takasını kapsayan bu operasyonun, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon, son zamanlarda yapılan en geniş kapsamlı takas olma özelliğini taşıyor.

Kimler Takas Edildi?

Takas kapsamında; ABD’den 2, diğer ülkelerden ise toplam 5 uçak ile Türkiye’ye getirilen şahıslardan 10 rehine, 2'si çocuk olmak üzere, Rusya'ya; 13 rehine Almanya’ya; 3 rehine ise ABD’ye gönderildi.

Güvenlik Önlemleri ve Lojistik Destek

Bakanlık, müzakerelerin başından itibaren takas işlemleri için gerekli tüm güvenlik önlemleri ile lojistik planlamaların Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye, bu başarılı operasyonla uluslararası işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç:

Türkiye, gelecekte de uluslararası huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürecektir.