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Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Çankaya Belediyesi, dar gelirli aileler için bayramda kıyafet ve ayakkabı yardımı yapacak. 13 mahallede binlerce kişi yararlanacak.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 11:47
Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Çankaya Belediyesi'nden Bayram Desteği

Kurulan destek kampanyasıyla, Çankaya Belediyesi dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ve ailelere bayram sevincini ulaştırıyor. Binlerce vatandaşa kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılacak.

AGSD ile İşbirliği

Bu anlamlı yardımda, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ile işbirliği kuruldu. Dernek tarafından sağlanan bağışlar, kullanılabilir kıyafet ve ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere özenle toplanıyor. Giysi kumbaralarına bırakılan her parça, bir ailenin bayram sevincine dönüşmesine yardımcı oluyor.

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

13 Mahallede Ulaşım

Yardımın, 13 mahallede gerçekleştirilmesi planlanıyor ve ilk durak Yakupabdal Mahallesi oldu. Yüzlerce çocuğun ve yetişkinin yeni kıyafetlerle bayram coşkusu yaşaması bekleniyor.

İstihdam Destekleri Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, yalnızca bayram yardımlarıyla sınırlı kalmayarak, istihdam garantili iş fırsatları sunmaya da devam ediyor. Belediye yetkilileri, yardımların sorunsuz ve planlandığı gibi ihtiyaç sahiplerine ulaşması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtiyor.

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