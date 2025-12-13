Ankara'dan Sabri Öğretmen'e Duygusal Mektuplar — Düzce Belediyesi'nin Sürprizi Gönül Köprüsü Kurdu

Ankara'dan Sabri Öğretmen'e Duygusal Mektuplar

Düzce Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hazırlanan video ile ülke gündemine oturan görme engelli öğretmen Sabri Ergin, Ankara Keçiören'den gelen mektuplarla bir kez daha duygulandırıldı.

Videonun yankısı ve duygulu mektuplar

Kaynaşlı İlkokulu'nda görevli Sabri Ergin için hazırlanan duygu dolu video, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve ülke çapında büyük ilgi gördü. Bu paylaşım, başka okullara da ilham vererek Ankara Keçiören Talia Yaşar Bakdur İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Ferhat Yıldırım ve öğrencilerinin Düzce'ye duygu yüklü mektuplar göndermesine yol açtı.

Mektuplar, video ve kitap gönderildi

Öğrenciler yazdıkları mektupları seslendirip özel bir video hazırlarken, öğretmen Ferhat Yıldırım'ın şiirlerinden oluşan "Çocuklara Şiirler" adlı kitap da Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne gönderildi. Mektuplar, video ve şiir kitabı Belediye Basın Birimi aracılığıyla Başkan Dr. Faruk Özlü ve Sabri Ergin'e iletildi.

Başkan Özlü mektupları okudu

Dr. Faruk Özlü, gelen mektupları okudu ve okuyan öğrencileri ile onları yetiştiren öğretmenleri tebrik etti. Başkan Özlü, "24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığımız bir video paylaşımını beğenerek mektuplar gönderen Talia Yaşar Bakdur İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine gönülden teşekkür ediyorum. Duygularını mektuplarla ifade etmiş olmaları son derece kıymetli. Bu gençleri yazmaya, düşünmeye teşvik eden değerli öğretmenleri Ferhat Yıldırım Bey’e de şükranlarımı sunuyorum. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mühendis olmasaydım, öğretmen olmak isterdim; özellikle de tarih öğretmeni" ifadelerini kullandı.

Sabri Öğretmen'in duygulanışı

Hazırlanan mektuplar ve video, Sabri Ergin'i derinden etkiledi. Ferhat Yıldırım'ın "Bahçıvan" adlı şiiri çerçevelenerek Sabri Öğretmene hediye edildi. Videoyu öğrencileriyle birlikte izleyen Sabri Ergin, "Talia Yaşar Bakdur İlkokulu öğretmen arkadaşlarıma ve özellikle Ferhat Yıldırım hocama teşekkür ediyorum. Duygularınız, nezaketiniz ve bize gösterdiğiniz ilgi için minnettarım. Öğrencilerinizin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu güzel sürprizi hazırlayan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Düzce Belediyesi'nin duygu yüklü sürprizi, Ankara ile Düzce arasında anlamlı bir gönül köprüsü kurulmasına vesile oldu.

(TS-ALI-)

Sabri Öğretmen’e yapılan sürprize Ankara’dan duygusal mektuplar