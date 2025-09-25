Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Dünya Turizm Günü Coşkusu

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Dünya Turizm Günü kapsamında terminalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yolculara kültür ve eğlence bir arada

Organizasyonda yolcular, Türk kültürünü yansıtan etkinliklerle bir araya geldi. Seymen gösterileri, karikatür çizimi, seramik yapımı atölyeleri ve trio müzik dinletileri misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Yetkiliden değerlendirme

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirer değerlendirmesinde bulundu: TAV Ankara İşletmesi olarak Esenboğa Havalimanı'nda yolcularımıza yalnızca güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmayı değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel değerlerini tanıtmayı da önemsiyoruz.