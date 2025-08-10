DOLAR
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yenimahalle'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:47
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde otluk alanda çıkan bir yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevresine yayıldı. Alevlerin bölgedeki tek katlı bir gecekonduya sıçramasıyla paniğe neden olan yangın, İvedikköy Mahallesi 3572. Sokak'ta meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca intikal eden çok sayıda itfaiye, zabıta, polis ve sağlık ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi. Cemil ve Emine Yurtseven çifti, uyku halinde iken alevlerin yandığı gecekondudan kurtarıldı.

Yangın, hızlı müdahale ile diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak kullanılamaz hale gelen gecekonduda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yurtseven ailesinin iki köpeği yangında hayatını kaybederken, iki otomobil de yanarak zarar gördü.

Yanan gecekondunun sahibi Emine Yurtseven'in kardeşi Aşir Ergül, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yangının bulunduğu bölgede devamlı çöp bırakıldığını belirterek, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını ifade etti. Ergül, "Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın ve bir daha yaşanmasın bu olay." dedi.

Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde otluk alanda çıkan ve bölgedeki tek katlı bir gecekonduya sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde otluk alanda çıkan ve bölgedeki tek katlı bir gecekonduya sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürdü.

