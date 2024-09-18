Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 2034'te Tamamlanacak

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyecan verici gelişmeleri duyurdu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul süper hızlı tren projesinin 2034 yılı itibarıyla tamamlanacağını belirtti.
Proje Hakkında Detaylar
Uraloğlu, bu proje ile Ankara'dan İstanbul'a saatte 350 kilometre hızla seyahat edileceğini vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin ciddi anlamda kısalması planlanıyor.
Diğer Projeler de Devam Ediyor
Ulaştırma Bakanı ayrıca, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin 2027 yılında tamamlanacağını müjdeledi. Bu projelerin, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendireceği öngörülmektedir.