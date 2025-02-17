Ankara Kedisi'nin Geleceği Güvence Altında

Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığını sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Pursaklar Belediyesi bünyesinde bulunan merkez, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özenle bakım yapılıyor.

Veteriner Hekim İsa Demir, merkezdeki işleyişi ve Ankara kedilerinin korunmasına yönelik yürütülen projeleri anlattı. Demir, tesisin temel misyonunun Ankara kedisinin soyunu devam ettirmek olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan biyolojik çeşitliliğimizin önemli parçası olan bu kedileri yaşatmak ve ırkın devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Doğan yavruları sahiplendirerek biyolojik mirasımıza sahip çıkıyoruz," dedi.

Merkezde, 4'ü erkek, 48'i dişi olmak üzere toplam 52 Ankara kedisi bulunduğunu vurgulayan Demir, kedilerin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını ifade etti. Aşılar, parazit uygulamaları ve sağlık kontrolleri periyodik olarak yapılıyor. Tesis, kedileri beslenme rutinini bozmadan, kaliteli mamalarla en iyi şekilde beslemektedir.

Ankara Kedisi'nin Eşsiz Özellikleri

Demir, Ankara kedisinin diğer türlerden ayıran belirgin özelliklerini açıkladı: "Bu kedilerin en belirgin özelliği kendine has fenotipleri yani dış görünüşleridir. Atletik yapıda, hareketli ve oyuncu bir kedidirler. Uzun ve ince tüy yapısı, kabarık kuyruğu ve göğüs bölgesindeki yele görünümü ile Ankara kedisi gerçekten eşsizdir. Tesisimizdeki tüm kediler, Dünya Kedi Federasyonu tarafından hakemlerce gözlemlenmiş ve safkan olduklarına dair şecereleri belgelenmiştir."

Demir, Ankara kedilerinin üreme sürecinin büyük titizlikle yönetildiğini ve plansız çiftleşmelere izin verilmediğini belirtti. Kontrollü bir çiftleştirme programı uyguladıklarını söyleyen Demir, "Gebelik, doğum ve emzirme süreçlerini belirli dönemlere yayıyoruz. Doğan yavrular daha sonra talep eden vatandaşlara sahiplendiriliyor. Yıl boyunca sahiplendirme başvuruları alıyoruz ve doğum sonrası emzirme dönemi tamamlandığında, vatandaşlarımız istedikleri yavruları alabiliyor," bilgilerini verdi.

Halkın Ziyaretine Açık

Merkezin halkın ziyaretine açık olduğunu ifade eden Demir, tüm vatandaşların bu özel kedileri yakından görebileceğini belirtti. Merkez, haftanın her günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Demir, "Ankara kedilerini tanımak ve bu özel mirasın korunmasına tanıklık etmek isteyen herkesi merkeze bekliyoruz," diyerek davette bulundu.

Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığı için çalışıyor. Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım veriliyor.

Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığı için çalışıyor. Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım veriliyor.