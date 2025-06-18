Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'ndan Dikkat Çeken Yıl Sonu Gösterisi

Yıl Sonu Gösterisiyle Unutulmaz Anlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, geleneksel yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi.

MEB Şura Salonu'nda yapılan etkinliğin ilk bölümünde, şef Engin Korkmaz yönetimindeki Ankara Maarif Orkestrası, "Büyük Okul Anadolu" isimli eseri sahneledi. Bu gösteri, bir öğretmenin hayat hikayesini derinlemesine anlatırken, katılımcılara ilham verdi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise, Ankara Maarif Halk Dansları Topluluğu, "Seyyah" adlı gösteriyle izleyicileremodern ve geleneksel dansların zarafetini sundu. Renkli kostümler ve canlı müzik eşliğinde sahnelenen bu performans, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gösteriyi izleyenler arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve birçok öğretmen, öğrenci ile vatandaşlar yer aldı.

Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu’nun bu yıl sonu gösterisi, eğitim camiasının kültürel zenginliğini ve öğretmenlerin sanatsever yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan Ankara Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi sundu.