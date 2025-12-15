DOLAR
Ankara Mamak'ta Ev Yangını: Anne ile Oğlu Kurtarıldı

Ankara Mamak'ta 10 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında anne A.S. ile oğlu M.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldı; apartmanla ilgili iskan iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:46
Kurtarma ve müdahale

Ankara'nın Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 846. Cadde'de bulunan 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan anne A.S. ile oğlu M.S. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, anne ve oğlunun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Mahalle sakinlerinin iddiaları

Binada yaşayan vatandaşlar, apartmanın müteahhidinin sürekli değiştiğini ve bu nedenle iskanının alınamadığını iddia etti. Devam eden mahkeme sürecinden dolayı apartmanda eksiklikler olduğunu söyleyen sakinler, sorunun çözülmesini talep etti.

Hatice Kaya: "Bu binanın doğal gaz tesisatı olmadığından dolayı aileler ısınabilmek için elektrikli soba yakıyor. O soba da evdeki eşyaların üzerine düşerek yangın çıkmasına neden oluyor. Bu binanın böyle bir çözülmeyen problemi var. Defalarca da müteahhit değişti. Bina davalık oldu. Mahkeme de sürekli erteleniyor. Hem müteahhitler hem binada oturanlar mağdur durumda. Yangında mahsur kalan aile üç senedir burada yaşıyor. O aile beş çocuk sahibi bir aile. Üç senedir soğuklarda sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Kendi dairelerinde oturdukları için ’en azından sobayla ısınalım’ diyorlar. Binanın sadece doğal gazı yok. Yangın da çok büyüktü. Ekipler hemen gelmemiş olsaydı can kaybı bile olabilirdi. Ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etti".

Öne çıkan nokta: Mahalle sakinleri, binanın iskan ve doğal gaz tesisatı sorunlarının çözülmesini istiyor; yangında can kaybı yaşanmaması itfaiyenin zamanında müdahalesine bağlanıyor.

