Ankara Mamak'ta Görme Engelli Kadın 600 Bin TL Dolandırıldı

Ankara Mamak'ta görme engelli Burçin Genç, sahibinden.com'da gördüğü iş ilanıyla kandırılarak bir ayda 600 bin TL dolandırıldı; suç duyurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:26
Olayın Detayları

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan görme engelli kadın Burçin Genç (31), sahibinden.com’da gördüğü iş ilanına inanarak başladığı işte dolandırıldı. İlanda belirtilen komisyon usulü günlük kiralık yazlık evlerin kiralanması işi bahanesiyle müşterilerden alınan kaporaları, patronu zannettiği kişilerin hesaplarına gönderdi.

Bir ay içinde aktarılan paraların toplamı 600 bin TLye ulaştı. Genç, son olarak 4 Haziran tarihinde patronu zannettiği kişiye ulaşamayınca müşterilerinden gelen son ödemeyi iade ederek dolandırıldığını fark etti. Olaydan etkilenen toplam kişi sayısı arasında Genç ve 84 müşteri bulunuyor.

Mağdurun İfadeleri

İkinci çocuğunun doğumunun ardından ek gelir sağlamak için internetten iş aradığını belirten Burçin Genç, ilan başvurusu sonrası müşterilerin kendisini arayıp hesaplarına kapora yatırdığını, kendisinin ise bu paraları patronu zannettiği kişilerin hesaplarına gönderdiğini anlattı. Genç, işlemler sırasında şüphe duymadığını, ancak bir müşterinin aynı hesaba para yatırdığını söylemesiyle durumun ortaya çıktığını vurguladı.

Genç, yaşananları şöyle özetledi: "Ayça Yılmaz isimli bir hesaba para yatırdım. Sonrasında müşterimiz, o hesabı kullanarak ev kiraladığını ama Ayça Hanım'a ulaşamadığını söyledi. Patronum zannettiğim Ömer Bey'i aradım; 'Ayça havaalanındadır, telefonu şarjdadır' dedi. Bir süre sonra telefonlara ulaşamadığımızda dolandırıldığımızı anladım ve son parayı müşterilerime iade ederek suç duyurusunda bulundum."

Talep ve Bekleyiş

Yetkililerden yardım beklediğini ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini belirten Genç, "Benim şu an bir avukatım dahi yok" diyerek hukuki destek talep etti. Mağduriyetinin kısa sürede giderilmesini ve dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Genç, istemeden hakları yenmiş olan müşterilerinden özür dilediğini ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Not: Olayla ilgili olarak Genç tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.

