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Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den İstifa Etti

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, resmi sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:37
Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den İstifa Etti

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Kasım 2022'de İYİ Parti ailesine katıldığını belirtti.

Zorlu, partisinin kendisine verdiği görevleri, "zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüğünü" ifade etti. Açıklamasında, "Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" dedi.

Zorlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum."

Ayrıca, İYİ Parti çatısı altında birlikte mücadele verdiği dava arkadaşlarına ve desteğini kendisinden esirgemeyen teşkilatın emektar fertlerine teşekkür eden Zorlu, "Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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