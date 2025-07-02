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Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan AK Parti'ye Teşekkür

Murat Yılmazer, AK Parti'ye minibüslerdeki ayakta yolcu taşıma sorununu çözdüğü için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:20
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan AK Parti'ye Teşekkür

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'ndan Teşekkür Ziyareti

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda ayakta yolcu taşıma sorununu çözüme kavuşturan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan'ın Açıklamaları

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında konuşan Özcan, ayakta yolcu taşıma konusunun hem vatandaşları hem esnafı hem de polis memurlarını zor durumda bıraktığını belirtti. Yapılan düzenleme ile birlikte esnaf ve vatandaşın rahatlayacağını vurguladı.

Murat Yılmazer'in Değerlendirmeleri

Murat Yılmazer, ayakta yolcu taşımacılığının 1965 yılından beri minibüs esnafının en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Özcan'a teşekkürlerini ileten Yılmazer, "Bu süreci aceleyle değil, sabırla ve istişareyle yürüttük. Aracımıza ayakta yolcu ruhsatı çıkarmak için gerekli tüm adımlar atıldı. Hakkımız korundu, tanımımız değişmedi. Artık hem esnafımız hem vatandaşımız rahat edecek. Bizim için büyük bir yük kalktı." dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma"...

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma" sorununun çözülmesi dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma"...

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, dolmuşlarda "ayakta yolcu taşıma" sorununun çözülmesi dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

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