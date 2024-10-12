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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Ankara, başkent oluşunun 101. yılı için unutulmaz bir resepsiyon düzenledi. Mansur Yavaş, önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:34
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Ankara'nın 101. Yılı İçin Resepsiyon Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent oluşunun 101. yılı sebebiyle görkemli bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş: Ankara'nın Anlamını Vurguladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ankara'nın başkent olarak seçilmesinin yalnızca coğrafi bir konum değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olduğunu belirtti. Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı burada yönetmiş ve Ankara, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi olmuştur." diyerek, 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yeni Cumhuriyet'in modern kimliğini yansıttığını ifade etti.

Tarihin Birikimi ve Kültürel Zenginlik

Yavaş, Ankara'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını; Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi pek çok kültürü barındırarak zenginleştiğini belirtti.

Uluslararası Barışa Önemli Vurgu

Etkinlikte, Yavaş ayrıca son dönemdeki uluslararası meseleler hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Gazze’deki durum insanlık için büyük bir üzüntü kaynağı. Uluslararası toplum, bu trajediyi sona erdirmek için hemen harekete geçmelidir," diyen Yavaş, barışın her birey için bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Kültürel Gösteriler ve Dayanışma

Resepsiyon sırasında Seymen ekibi bir gösteri sundu. Yavaş, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh ile birlikte "Ankara havası" oynayarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, kültürel dayanışmanın ve birlikteliğin önemi üzerine bir mesaj verdi.

Sonuç olarak, Ankara'nın 101. doğum günü etkinliği, hem şehrin tarihini kutlamak hem de barış çağrısı yapmak için önemli bir platform oldu.

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