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Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılına Özel Mesaj

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı ve önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:21
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılına Özel Mesaj

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Anlamlı Mesaj

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı. Aksakal, mesajında bu tarihi olayın önemine vurgu yaptı.

13 Ekim 1923'ün Önemi

Aksakal, yayımladığı bildiride şu ifadeleri kullandı: "Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı kutlu olsun. 13 Ekim 1923, bağımsızlık mücadelemizin zaferle taçlandığı ve Cumhuriyet'imizin kalbinin Ankara'da atmaya başladığı tarihtir."

Ankara'nın Rolü

"Başkent olmanın gururunu taşıyan bu kadim şehir, Cumhuriyet'imizin güvencesi ve ulusumuzun simgesi olarak yükselmeye devam ediyor." diyen Aksakal, bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm kahramanlara saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Gelecek Vizyonu

Aksakal, mesajını şu şekilde sonlandırdı: "Onların mirasını yaşatmak ve ülkemizi daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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