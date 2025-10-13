Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Kutlandı

Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Birinci Meclis'te Törenle Anıldı

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören ve Protokol

Törende, protokol üyeleri ve katılımcılar Birinci Meclis önünde bir araya geldi. Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis'ten Ankara Kalesi'ne kadar süren kortejde yer alan seğmenleri selamladı.

Konuşmalar: Cumhuriyetin Korunması ve Gelecek Nesillere Emanet

Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, konuşmasında bu anlamlı günün ulus iradesi, bağımsızlık bilinci ve Anadolu'nun dirilişinin simgesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, Gazi Mustafa Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'i korumanın, geliştirmemin ve çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe taşımanın bugün kendilerine düşen en önemli görev olduğunu belirtti.

Yılmaz, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu kutsal görev, tarihe, şehitlerimize ve gelecek nesillere karşı boynumuzun borcudur." Ayrıca Ankara'nın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın öncülüğünde ve devlet desteğiyle yapılan projelerle dünyanın saygın şehirlerinden biri haline geldiğini ve bugün en güçlü kalkınma merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da konuşmasında, yokluklar içinden küllerinden doğan milletin simgesi olan kentin, Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti olarak geleceğe taşınmasının öncelikli görevleri olduğunu dile getirdi.

Ankara Kalesi'ndeki Tören

Konuşmaların ardından seğmenler kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seğmenler tarafından Ankara Kalesi'ndeki göndere Türk bayrağı çekildi. Ankara Kalesi'ndeki tören, seğmen gösterilerinin ardından sona erdi.

