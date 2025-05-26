Ankara'nın En Büyük Yeşil Alanı: Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

Ankara'nın Yeni Doğal Yaşam Alanı: Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde inşa edilen Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, 940 bin metrekarelik bu dev projenin Temmuz ayında açılacağını duyurdu.

Projenin Detayları

Basın mensuplarıyla birlikte parkı gezen Yavaş, alanın Ankaralıların aileleriyle keyifli zaman geçirebileceği bir yer hâline getirildiğini ifade etti. Daha önce toprak verim alanı olan bölge, 17 bin ağaç dikimiyle birlikte yeşil bir cennete dönüştü. Daha önce 140 bin metrekarelik bir kısmı açılan park, toplamda 940 bin metrekarelik bir yeşil alan oluşturacak.

Açık Alan ve Etkinlikler

Yavaş, açıklamalarında, parkın çeşitli alanlarının yer alacağına da dikkat çekti. Dumansız piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları gibi etkinlik alanlarıyla dolu bu park, özellikle çocukların doğal yaşamı tanıması için tasarlandı. Ankara'nın merkezdeki en büyük yeşil alanlarından biri olmayı hedefliyor.

Çocuklar ve Doğal Hayat

Parkta, hediyelik meyveler olan elma, armut ve ayva gibi ürünlerin yanı sıra hayvanlar için özel alanlar da oluşturulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve AOÇ'ye ait fotoğraflarla süslenecek olan park, 14 adaya yayılan 20 tür hayvana ev sahipliği yapacak ve hayvanlar, doğal yaşam ortamlarında yaşayacaklar.

Toplum İçin Yeşil Alanlar

Yavaş, Ankara'nın artık yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar buraya gelerek aileleriyle piknik yapabilecek, rahatlayabilecekler. Ulaşım açısından da oldukça merkezi bir konumda. Bu alan, yeşil alan olarak önemli bir yere sahip olacak," dedi.

Gelecekteki Planlar

Ayrıca, Ankapark projeleri hakkında da bilgi veren Yavaş, insanların rahatça gezebileceği bir hale getirildiğini belirtti. Yavaş, parkın yapılmasında büyük ölçüde belediye ekiplerinin çalışmalarının kullanıldığını ve bu durumun tasarruf sağladığını açıkladı.

Sonuç

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, Ankara'ya kazandırılan 20 milyon metrekare yeşil alan çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekerken, aynı zamanda çocuklar için duyusal alanlar, bilim oyuncakları alanı gibi çeşitli aktiviteler sunarak aileler için vazgeçilmez bir merkez olmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları Ve Doğal Yaşam Parkı’nı tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları Ve Doğal Yaşam Parkı’nı tanıttı.