Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı Karla Beyazlandı

Ankara'daki Karagöl Tabiat Parkı kar yağışıyla dolup taştı, ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:13
Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı Karla Beyazlandı

Ankara'da Karagöl Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye yalnızca 22 kilometre mesafede bulunan bu eşsiz doğal alan, kış mevsimiyle birlikte ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sundu.

Doğaseverler Doğanın Tadını Çıkardı

Kar yağışının ardından bölgeye akın eden vatandaşlar, tabiat parkında yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkardı. Karagöl Tabiat Parkı, yılın her mevsiminde sunduğu güzelliklerle doğaseverlerin ilgisini çekmekte.

Karla kaplı ağaçlar ve göl manzarası, ziyaretçilere fotoğraf çekimleri için eşsiz fırsatlar sundu. Bu kış, Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin tüyler ürperten görüntüler eşliğinde kış manzarasının tadını çıkarması için ideal bir yer haline geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!