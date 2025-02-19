Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı Karla Beyazlandı

Ankara'da Karagöl Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye yalnızca 22 kilometre mesafede bulunan bu eşsiz doğal alan, kış mevsimiyle birlikte ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sundu.

Doğaseverler Doğanın Tadını Çıkardı

Kar yağışının ardından bölgeye akın eden vatandaşlar, tabiat parkında yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkardı. Karagöl Tabiat Parkı, yılın her mevsiminde sunduğu güzelliklerle doğaseverlerin ilgisini çekmekte.

Karla kaplı ağaçlar ve göl manzarası, ziyaretçilere fotoğraf çekimleri için eşsiz fırsatlar sundu. Bu kış, Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin tüyler ürperten görüntüler eşliğinde kış manzarasının tadını çıkarması için ideal bir yer haline geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.