Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Tepki Yarattı

Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Vatandaşları Mağdur Etti

AK Parti İlçe Başkanlığı evlere su dağıtımı gerçekleştirdi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde son dönemde yaşanan uzun süreli su kesintileri mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Günlerdir musluklardan su akmadığını ifade eden vatandaşlar, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını belirtti.

Mağduriyetin artması üzerine AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı, suya ulaşamayan vatandaşlar için evlere su dağıtımı yaparak bölge halkına destek oldu.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, dağıtım öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Başkentimiz de son zamanlarda su sıkıntısı hızla yükselmeye devam ediyor ve bunun en büyük sıkıntısını bizim Pursaklar ilçemiz çekiyor. Çünkü baktığımız zaman söylemlere göre yaklaşık başkentin yüzde 98'ini kullanıyor, demek ki bu yüzde ikilik sıkıntı bizim ilçemize denk geldi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık ve bugün 200 kişilik ekibimizle birlikte sahalardayız; sokak, sokak, cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız. Tabii ki öncelikle ve öncelik verdiğimiz büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımız ve su doldurmak için elinde belirli imkanları olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için bugün toparlandık. Bugün bütün ekibimizle sahadayız, Pursaklar halkımızın yanındayız.'

Vatandaşlar ise sorunun kalıcı çözümü ve yetkililerden kapsamlı bilgilendirme beklediklerini ifade etti.

