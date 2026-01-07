Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Tepki Yarattı

Pursaklar'da günlerdir süren su kesintileri vatandaşları mağdur etti; AK Parti İlçe Başkanlığı evlere su dağıtımı yaptı, 200 kişilik ekip sahada.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 22:41
Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Tepki Yarattı

Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Vatandaşları Mağdur Etti

AK Parti İlçe Başkanlığı evlere su dağıtımı gerçekleştirdi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde son dönemde yaşanan uzun süreli su kesintileri mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Günlerdir musluklardan su akmadığını ifade eden vatandaşlar, hem günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını hem de yetkililerden yeterli bilgilendirme alamadıklarını belirtti.

Mağduriyetin artması üzerine AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı, suya ulaşamayan vatandaşlar için evlere su dağıtımı yaparak bölge halkına destek oldu.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, dağıtım öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Başkentimiz de son zamanlarda su sıkıntısı hızla yükselmeye devam ediyor ve bunun en büyük sıkıntısını bizim Pursaklar ilçemiz çekiyor. Çünkü baktığımız zaman söylemlere göre yaklaşık başkentin yüzde 98'ini kullanıyor, demek ki bu yüzde ikilik sıkıntı bizim ilçemize denk geldi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık ve bugün 200 kişilik ekibimizle birlikte sahalardayız; sokak, sokak, cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız. Tabii ki öncelikle ve öncelik verdiğimiz büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımız ve su doldurmak için elinde belirli imkanları olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için bugün toparlandık. Bugün bütün ekibimizle sahadayız, Pursaklar halkımızın yanındayız.'

Vatandaşlar ise sorunun kalıcı çözümü ve yetkililerden kapsamlı bilgilendirme beklediklerini ifade etti.

Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

Başkentteki su kesintisine vatandaşlardan tepki

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Valiler Kararnamesi: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Görevde — Büyükkılıç'tan Anlamlı Mesaj
2
Aydın'a Yeni Ambulanslar Hizmete Başladı
3
Bolu'da 46 Yıllık Öğretmene Alkışlarla Veda
4
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti
5
Ankara Pursaklar'da Su Kesintisi Tepki Yarattı
6
Adana Güney Çevre Yolu'nda 7 Yıllık Gecikme: Köprü Ayakları Samanlığa Döndü
7
Kayseri'de 133 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ile Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları