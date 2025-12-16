Ankara Sincan'da Çimşit Mezarlığı Altında Yangın Söndürüldü

Ankara Sincan'da Çimşit Mezarlığı Altında Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürme çalışması tamamlandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Çimşit Mezarlığı'nın hemen altında bulunan boş arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevlerin ardından, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sincan itfaiye birimleri tarafından yapılan müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

