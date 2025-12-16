DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,35 -0,29%
ALTIN
5.950,25 -0,73%
BITCOIN
3.722.855,93 -1,53%

Ankara Sincan'da Çimşit Mezarlığı Altında Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Çimşit Mezarlığı'nın hemen altındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:24
Ankara Sincan'da Çimşit Mezarlığı Altında Yangın Söndürüldü

Ankara Sincan'da Çimşit Mezarlığı Altında Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürme çalışması tamamlandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Çimşit Mezarlığı'nın hemen altında bulunan boş arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevlerin ardından, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sincan itfaiye birimleri tarafından yapılan müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ankara’da mezarlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Ankara’da mezarlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi