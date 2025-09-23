Ankara Sincan'da Depolama Tesisi Çöplüğünde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Sincan'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanındaki çöplük kısımlarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu, yetkililer değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

