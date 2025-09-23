Ankara Sincan'da Depolama Tesisi Çöplüğünde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sincan'da depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:31
Ankara Sincan'da Depolama Tesisi Çöplüğünde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara Sincan'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanındaki çöplük kısımlarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu, yetkililer değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin...

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
5
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
6
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek