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Ankara Sincan'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Sincan'daki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 03:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 03:54
Ankara Sincan'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Yangın, Sincan'daki Palet Fabrikasında Patlak Verdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Olay Yerinde Yoğun Mücadele

Yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere, yangınla mücadele için gerekli tüm malzemelerle birlikte hızla olay yerine intikal etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Ekipler, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadan yangını söndürmeyi başardı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgedeki soruşturma devam ediyor. Gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verileceği bildirildi.

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