Ankara Sincan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Sincan Yenikent Mahallesi'nde, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil alev aldı; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:06
Ankara Sincan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ankara Sincan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

SİNCAN İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

SİNCAN İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

SİNCAN İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
4
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
5
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
6
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj
7
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı