Ankara Sincan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

