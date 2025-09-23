Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı 'Bilim Ateşi' Töreniyle Açıldı

Ankara Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşması ve 'bilim ateşi' töreniyle Beşevler'de açıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:54
Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı 'Bilim Ateşi' Töreniyle Başladı

Ankara Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışını geleneksel "bilim ateşi" töreniyle gerçekleştirdi. Törene akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Ünüvar'ın Mesajı

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Ateşi Yakma Töreni"nde yaptığı konuşmada 2025-2026 eğitim-öğretim yılının herkese hayırlar getirmesini diledi.

"Bugün burada bilim ateşimizi yakarken, yalnızca akademik başarıları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini, vicdani sorumluluklarımızı da dile getiriyoruz. Bunu köklü bir üniversite olarak dile getirmek mecburiyetinde de olduğumuzu hissediyor, yaşıyor ve ifade ediyoruz."

Ünüvar, üniversitenin ülkenin geleceğine yön veren bir kurum olduğunu vurgulayarak mezunların üstlendikleri sorumluluk ve gururdan söz etti. Öğrencilere artık sadece birey olarak değil, köklü bir geleneğin temsilcileri ve geleceğin öncü bilim insanları, yöneticileri, sanatçıları, girişimcileri ve diplomatları olacakları hatırlatıldı.

Ünüvar ayrıca uluslararası gelişmelere değinerek, bütün dünyanın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesini arzu ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda aracılık rolü üstlendiğini vurguladı. Konuşmasında, İsrail'in iki yıldır Gazze'de çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu masum sivilleri hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın saldırılar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

"Bugün burada bulunmak, esasında geleceğe dair verdiğimiz bir söz anlamına da geliyor. Onun için hep beraber bilim ateşini yaktıktan sonra da bu gayretle çalışacağız ve karanlığa karşı ışığı, umutsuzluğa karşı umudu, bilgisizliğe karşı bilgeliği temsil etme noktasında kamuoyuna da bir söz vermiş olacağız."

Törenin Ayrıntıları ve Anıtkabir Ziyareti

Konuşmaların ardından Rektör Ünüvar ile her fakülte ve meslek yüksekokulundan seçilen birer öğrenci birlikte bilim ateşi'ni yaktı. Tören, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin ardından heyet, Rektör Ünüvar'ın öncülüğünde topluca Anıtkabir'i ziyaret etti.

Üniversite yönetimi, akademik kadro ve öğrenciler, yeni döneme umut ve sorumluluk vurgusuyla başladı; etkinlik, hem akademik hem toplumsal mesajlar taşıdı.

