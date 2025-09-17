Ankara Üniversitesi'nden Prenses Akiko Mikasa'ya Fahri Doktora — Sanat Tarihi

Tören ve onur

Ankara Üniversitesi tarafından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya sanat tarihi alanında fahri doktora unvanı tevdi edildi. Fahri doktora tevdi töreni, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Ünüvar'ın konuşması

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iki ülke marşlarının çalınmasının ardından yaptığı konuşmada, üniversite olarak böylesi anlamlı bir törende Prenses Akiko'yu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti vurguladı.

Ünüvar, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yalnızca diplomatik ilişkilere dayalı olmadığını, asırlar öncesine uzanan karşılıklı ilgi, anlayış ve saygıyla biçimlendiğini belirterek bu törenin Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 101. yılınde iki ülke bağlarını daha da pekiştiren bir adım olduğunu söyledi.

Akademik ve kültürel bağların vurgulanması

Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin 1946'dan bu yana farklı kültürlerle köprü kurmayı ve uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi misyon edindiğini hatırlatarak, daha önce Japon İmparatorluk Ailesi'nden seçkin isimlere de fahri doktora verildiğini anımsattı. Bu kapsamda 1986'da Altes Prens Dr. Takahito Mikasa ve 2010'da Altes Prens Tomohito Mikasa'ya tevdi edilen unvanlara atıfta bulundu.

Rektör Ünüvar, Prenses Akiko için yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Saygıdeğer Prenses, siz yalnızca Japon İmparatorluk Ailesi'nin kıymetli bir mensubu değil, akademik çalışmalarınız, kültürel mirasın korunmasına yönelik girişimleriniz ve evrensel değerlere bağlılığınızla uluslararası alanda saygı ve takdir kazanmış bir bilim, sanat ve kültür insanısınız."

Ünüvar, Prenses Akiko'nın Japon tarihi, sanat tarihi ve kültürel miras konularındaki disiplinlerarası çalışmalarının uluslararası akademik dünyada yankı uyandırdığını, geçmişin değerlerini geleceğin vizyonuyla buluşturarak kültürlerarası anlayışa katkı sağladığını vurguladı.

Tevdi ve armağanlar

Fahri doktora unvanı töreninde, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak senato kararını okudu. Rektör Ünüvar Prenses Akiko’ya akademik cübbeyi giydirip fahri doktora belgesini takdim etti, ayrıca Prenses Akiko’ya dedesi ve babasına Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora verilirken çekilen fotoğrafların bulunduğu bir çerçeve hediye edildi.

Prenses Akiko Mikasa, 2010'da Oxford Üniversitesi'nden Felsefe Doktoru unvanı aldığına değinerek teşekkürlerini iletti; bu, kendisinin Türkiye'ye yaptığı sekizinci ziyaret olarak kayda geçti.

Program ve kapanış

Törene üniversitenin dekanları ve senato üyeleri katıldı. Etkinlik sonunda Rektör Ünüvar ve Prenses Akiko, Rektörlüğün bahçesinde düzenlenen fidan dikimi törenine katılarak günü tamamladı. Ünüvar, törene katılımları için Prenses Akiko'ya şükranlarını sunarak bu tür etkinliklerin iki ülke dostluğunu ve kültürel işbirliğini derinleştirmesini diledi.