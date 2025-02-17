Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor

Çocuklar ve Aileler İçin Farkındalık Oluşturuluyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu (ASGİT), "Gençleri Bağımlılıktan Korumak için Kapsayıcılık ve Toplumsal Güçlendirme Hareketi" projesi ile önemli bir adım attı. Avrupa Dayanışma Programı-ESC30 kapsamında hayata geçirilen projeyle, Altındağ'daki dezavantajlı çocuklar ve ailelerine eğitim ve destek sunulması hedefleniyor.

Atölyeler ve Uzmanlarla İşbirliği

Proje kapsamında, öğrenciler tarafından düzenlenen atölyelerde çocuklar ve aileler, alanında uzman akademisyenlerle bir araya getiriliyor. Uzmanlar, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı iletişim becerilerini öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Farkındalık Sunumu ve Masal Atölyesi

AÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şafak Yalçın Şahiner, "Bağımlılıkla mücadele, 'hayır' deme ve iletişim kurma" konulu bir sunum yaptı. Ayrıca, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Pınar Kızılhan, "Sevgiyle Güçlenen Çocukların Masalları" adlı masal atölyesinde çocuklarla birlikte oyunlar oynadı ve kendi masallarını yazmalarını sağladı.

Proje Hedefleri ve Eğitimler

Proje yürütücüsü Merve Özcan, bağımlılıkla mücadelede önleyici eğitimlerin önemine değinerek, Altındağ bölgesindeki çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ailelere, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları konularında eğitimler de verileceği belirtildi. Özcan, çocuk haklarına yönelik etkinliklerin de devam edeceğini vurguladı.

Paydaş Destekleriyle Güçleniyor

Projenin ana sloganının "sevgiyle güçlen" olduğunu belirten Özcan, Yeşilay gibi önemli paydaşların projeye destek verdiğini ve bu işbirliği sayesinde etkinliklerin zenginleştirildiğini açıkladı. Ankara Yeşilay Gençlik Komisyonu Başkanı Abdullah Enes Mollaoğlu ise projeye gönüllü katılımların devam edeceğini sözlerine ekledi.