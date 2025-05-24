Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası 10. Yıl Konserini CSO Ada Ankara'da Verdi

10. Yılını Coşkuyla Kutladılar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını CSO Ada Ankara'da gerçekleştirdiği etkileyici bir konserle kutladı.

2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırmak amacıyla kurulan bu orkestrada, Tıp Fakültesi öğrencileri yer alıyor.

Geniş ve Zengin Repertuvar

Konserde, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılarına kadar geniş bir repertuvar dinleyicilere sunuldu.

Orkestranın şefliğini 4. sınıf öğrencisi Ela Beren Sever üstlenirken, başkemancılık görevini 5. sınıf öğrencisi Doğukan Kurtbeli yürüttü. Piyanist şeflik görevini ise 4. sınıf öğrencisi Yüsra Nur Parlak üstlendi.

Yoğun İlgi ve Beğeni

Dinleyiciler, orkestranın performansına yoğun ilgi gösterdi. Orkestranın sahne enerjisi ve çok yönlülüğü büyük beğeni topladı.

Konserin sona ermesiyle birlikte, salondan yükselen alkış sesleri uzun süre dinleyicileri mest etti. Orkestra üyeleri, 10. yıllarını birlikte kutlamanın heyecanını yaşadılar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını sahnede kutladı. 2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırma amacıyla kurulan orkestra, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını sahnede kutladı. 2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırma amacıyla kurulan orkestra, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı.