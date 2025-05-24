DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.212.538,6 0,19%

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası 10. Yıl Konserini CSO Ada Ankara'da Verdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını CSO Ada Ankara'da verdiği konserle kutladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:49
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası 10. Yıl Konserini CSO Ada Ankara'da Verdi

10. Yılını Coşkuyla Kutladılar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını CSO Ada Ankara'da gerçekleştirdiği etkileyici bir konserle kutladı.

2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırmak amacıyla kurulan bu orkestrada, Tıp Fakültesi öğrencileri yer alıyor.

Geniş ve Zengin Repertuvar

Konserde, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılarına kadar geniş bir repertuvar dinleyicilere sunuldu.

Orkestranın şefliğini 4. sınıf öğrencisi Ela Beren Sever üstlenirken, başkemancılık görevini 5. sınıf öğrencisi Doğukan Kurtbeli yürüttü. Piyanist şeflik görevini ise 4. sınıf öğrencisi Yüsra Nur Parlak üstlendi.

Yoğun İlgi ve Beğeni

Dinleyiciler, orkestranın performansına yoğun ilgi gösterdi. Orkestranın sahne enerjisi ve çok yönlülüğü büyük beğeni topladı.

Konserin sona ermesiyle birlikte, salondan yükselen alkış sesleri uzun süre dinleyicileri mest etti. Orkestra üyeleri, 10. yıllarını birlikte kutlamanın heyecanını yaşadılar.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını sahnede kutladı. 2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırma amacıyla kurulan orkestra, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını sahnede kutladı. 2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırma amacıyla kurulan orkestra, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den Aileye Önemli Vurgu
2
Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu
3
Şefler Yalçınkaya ve Açıköz, Türk Mutfağı Haftası Stantlarını Ziyaret Etti
4
Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı
5
İyilik İçin Sanat Derneği, 10. Yılını Sergiyle Kutladı
6
Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel
7
Diyarbakır'da Düğün Gelenekleriyle Fark Yaratan Çift: Pasta Yerine Burma Kadayıf

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!