Ankara Valiliğinden Kar Uyarısı: Soğuk Hava Etkisi Sürecek

Ankara Valiliğinden Kar Uyarısı

Ankara Valiliği, yarın sabah il genelinde etkili olacak kar yağışı için vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre, soğuk havanın önümüzdeki bir hafta boyunca süreceği belirtiliyor.

Karla Karışık Yağmur ve Kar Beklentisi

Açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise yoğun kar yağışının beklenmekte olduğu vurgulandı. Buzlanma ve Don Olaylarına Dikkat! Önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması, tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.