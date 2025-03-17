Ankara Valisi Şahin'den 18 Mart Mesajı: Şehitlerimizi Unutmayacağız

Ankara Valisi Vasip Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Vali Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelini de bu şanlı tarihi ve destanlaşmış zaferleri oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Şehitlerimizi Anma Günü

Şahin, mesajında, "Mazisi insanlık tarihi ile başlayan milletimizin binlerce yıldır üzerinde yaşadığı coğrafyayı vatan yapmak, milli varlığımızı sürdürerek hür ve bağımsız müstakil bir devlet olarak yaşamak azmi, irade ve kararlılığıyla kutsal değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anma günü olan 18 Mart Şehitler Günü'nü idrak ederken, aynı zamanda da tarihte derin ve silinmez izler bırakan vatan topraklarımızın tanıklık ettiği en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünün onur ve gururunu yaşıyoruz."

Türk Milletinin Onurlu Mücadelesi

Türk milletinin tarih boyunca var olma mücadelesinden her zaman başarıyla çıktığını vurgulayan Vali Şahin, "Bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelini de bu şanlı tarihi ve destanlaşmış zaferleri oluşturmuştur. Türk milleti ve devletinin ebedi varlığı, bölünmez bütünlüğü, bayrağının yüceliği ve kutsal saydığı tüm değerleri uğruna şehadete eren kahramanlarımızın eşsiz emanetlerine sahip çıkmak milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığının bir ifadesidir." dedi.

Son olarak, Şahin, "Bu anlamlı gün vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, Türk milletinin üstün haysiyet ve itibarını koruyup şerefle temsil ederken canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz." diyerek mesajını sonlandırdı.