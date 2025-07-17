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Ankara Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocuk Kahramanmaraş'ta Defnedildi

Ankara'daki yangında ölen Hüsniye Çelik Şahin ve oğlu Aras Şahin, Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 14:48
Ankara Yangınında Hayatını Kaybeden Anne ve Çocuk Kahramanmaraş'ta Defnedildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada meydana gelen yangında hayatını kaybeden Hüsniye Çelik Şahin ve 3,5 aylık oğlu Aras Şahin için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

Yangın sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri Kahramanmaraş'a gönderilen Hüsniye Çelik Şahin ve oğlu Aras Şahin, Serintepe Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin yakınları, gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti.

Hüsniye Çelik Şahin'in kayınbabası Necati Şahin, oğlu Mustafa Şahin’in hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirterek gelini ve torununun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yangının elektrik kontağından çıktığının belirtildiğini aktaran Şahin, "Vaktimizin tamamı hastanede geçti. Oğlumun durumu iyiye gidiyor, umudumuz var," dedi.

Hüsniye Çelik Şahin'in ağabeyi Yemliha Çelik ise, ikiz kardeşi gibi büyüdükleri Hüsniye'nin karakterinin iyilik ile dolu olduğunu belirtirken, olayın tüm detaylarının araştırılmasını talep etti. "Bir ihmal varsa ortaya çıkmasını istiyoruz. Böyle acıların bir daha yaşanmaması için mücadele edeceğiz," dedi.

12 Temmuz’da Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yangında, 3,5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili olarak müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmıştı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye...

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi. Hüsniye Çelik Şahin'in kayınbabası Necati Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye...

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta defnedildi. Hüsniye Çelik Şahin'in kayınbabası Necati Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.

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