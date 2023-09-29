Ankara'daki doğalgaz patlamasında flaş gelişme! Kahreden detay ortaya çıktı

Ankara Mamak'ta yer alan altı katlı bir apartmanda meydana gelen ve maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasıyla ilgili Başkentgaz'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri, patlamanın kaynağının dairenin içinde bulunan kombinin kaçak yapması olduğunu belirttiler. Ayrıca, patlamanın, sönmüş olan ocaktan sızan gazın daire içinde birikmesi sonucu meydana geldiğini vurguladı.

Sabah saatlerinde Mamak Küçük Kayaş bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda, dairede yaşayan ve ismi Fatma Köse olarak belirlenen vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu üzücü olayın ardından yetkililer, doğal gaz kullanımı ve kombi bakımının önemini bir kez daha vurgulayarak, benzer bir trajedinin yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Başkentgaz'dan açıklama geldi.





Başkentgaz'ın doğal gaz patlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı dairenin kayıtlı olarak yerin kapıcı dairesi olarak projelendirildiği ve sadece ocak kullanımına uygun olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, patlamanın ardından dairede yapılan kontroller sonucunda, proje tadilatı, onay ve gaz açma işlemlerinin Şirket onayı olmaksızın kombi cihazının eklenmiş olduğu tespit edildiği ifade edildi.



Başkentgaz tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Bugün, 29 Eylül 2023 Cuma günü, sabah saatlerinde Mamak İlçesi, Küçük Kayaş Mahallesi, 1856/1'inci Sokak'ta bulunan 6 katlı Mehmet Han Apartmanı'nda meydana gelen patlama haberi üzerine, Acil Ekiplerimiz hızla olay yerine ulaştı ve gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda şu detaylar ortaya çıktı:

- Doğal gaz Abonelik Sözleşmesi, 2012 yılında Bina Yönetimi adına düzenlendiği,

- İç tesisat projesi incelendiğinde, patlamanın yaşandığı dairenin kapıcı dairesi olarak tanımlandığı ve bu dairenin sadece pişirme amaçlı cihaz (ocak) için projelendirildiği görüldü. Proje onaylandıktan sonra, yerinde yapılan kontrollerde proje ile uyumlu iç tesisatın kurulduğu ve doğal gaz arzının güvenli bir şekilde sağlandığı teyit edildi.

- Patlama sonrasında dairede yapılan incelemelerde, proje tadilatı, onayı ve gaz açma işlemleri eksik olduğu, Şirketimizin onayı olmadan kombi cihazının eklenmiş olduğu tespit edildi.

- İlgili dairenin mutfağında bulunan ocağın bir gözünün açık olduğu ve bu ocağın alev sönmesine karşı emniyet tertibatının bulunmadığı belirlendi.

- Açık unutulan veya dış etkenlerle sönen ocaktan sızan gazın dairenin tamamına yayıldığı ve patlamanın bu nedenle meydana geldiği tespit edildi.

- Abonelik Sözleşmesi hâlen Apartman Yönetimi üzerinde bulunmaktadır.

Bu olay, kullanım ömrü sona ermiş cihazların kullanılmaması ve doğal gaz tesisatına müdahale edilmeden önce Şirketimizin onayının alınması gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır."