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Ankaralılara toplu ulaşım şoku! Tamamen durduruldu: Kime kullanamayacak

Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşı üzecek bir haber geldi. Bir süredir durdurulan teleferik hattı artık hiç kullanılamayacak. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 13.05.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 21:16
Ankaralılara toplu ulaşım şoku! Tamamen durduruldu: Kime kullanamayacak

Büyükşehir Ankara’da yaşayan milyonlarca vatandaşın seyahat ederken günlük hayatını kolaylaştıran Şentepe-Yenimahalle teleferik hattı ile ilgili Ankaralıları üzecek bir karar alındı. Detaylar haberimizde…

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ANKARALILARA KÖTÜ HABER! ARTIK BİNEMEYECEKSİNİZ: SÜRESİZ OLARAK DURDURULDU

Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaşa ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Ankaralıların her gün kullandığı ulaşım araçları süresiz olarak durduruldu. İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar…

Milyonlarca Ankaralının seyahat etmek için kullandığı teleferik uzun süredir tartışma konusu oldu. Yenimahalle Şentepe arasında kullanılan teleferik güzergahına ilişkin yeni karar herkesi şaşırttı. EGO Genel Müdürlüğü'nden gelen dilekçe üzerine teleferiğin 26 Nisan'dan itibaren durdurulmasına karar verildi. İşte bu konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

SÜRESİZ OLARAK DURDURULDU

26 Nisan 2024'te Ankara'da Şentepe-Yenimahalle teleferik hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. EGO Genel Müdürü, Mimarlar Odası'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı dava sonrasında verilen mahkeme kararına göre teleferiğin çalışmasının süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu.

 Ankara 15. İdare Mahkemesi, 2013 yılında başlatılan uzun hukuki sürecin ardından 28 Mart 2019'da, Şentepe Teleferik Hattı-Yenimahalle projesinin imar planı ve imar planının imar esaslarına ve şehircilik esaslarına uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme, mevcut imar kanunlarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle projenin iptaline karar verdi. EGO Genel Müdürlüğü'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, iptal kararının derhal uygulamaya konulması gerektiği vurgulanarak teleferik seferlerinin süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu. Bu durum, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 9 Ağustos 2012 tarih ve 1256 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarının iptal edilmesine yol açtı.

GÖZLER EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamada, iptal kararının üzerinden geçen 5 yılın, şehir planlamasının ve kamu yararına yapılan müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Oda, kararın uygulanmamasının sorumluluğunun EGO Genel Müdürlüğü'nde olduğunu ve bu konuda sorulan sorulara yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişme Ankara'da ulaşım ve şehircilik alanında önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Şentepe-Yenimahalle teleferik hattının askıya alınması, yeni planlama ve düzenlemelerle gelecekte nasıl bir yol izleneceği merakını artırıyor.

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